ПОЧЕЛА ПРИМЕНА НОВОГ СИСТЕМА НА ГРАНИЦИ СРБИЈЕ Ево на којим прелазима и шта све морате да знате
28.10.2025. 08:50 08:56
Примена новог улазно-излазног система Европске уније ЕЕС на мађарско-српским граничним прелазима почела је данас у 8 часова на граничном прелазу Томпа - Келебија, саопштио је генерални конзулат Мађарске у Суботици.
На прелазу Реске-Хоргош ЕЕС систем уводи се од 4. новембра, а до 11. новембра на преосталим прелазима Мађарске и Србије, наводи се у саопштењу конзулата на Фејсбуку
Како је саопштено, на граничним прелазима су постављени пунктови за регистрацију и полицијски службеници ће усмеравати возила у посебне саобраћајне траке за оне које треба да се региструју.
Генерални конзулат је навео да ће путници са ЕУ пасошима, односно мађарски држављани, путовати као и до сада, пошто се промене не односе на њих.