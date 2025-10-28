clear sky
11°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧЕЛА ПРИМЕНА НОВОГ СИСТЕМА НА ГРАНИЦИ СРБИЈЕ Ево на којим прелазима и шта све морате да знате

28.10.2025. 08:50 08:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
граница
Фото: Управа царина

Примена новог улазно-излазног система Европске уније ЕЕС на мађарско-српским граничним прелазима почела је данас у 8 часова на граничном прелазу Томпа - Келебија, саопштио је генерални конзулат Мађарске у Суботици.

На прелазу Реске-Хоргош ЕЕС систем уводи се од 4. новембра, а до 11. новембра на преосталим прелазима Мађарске и Србије, наводи се у саопштењу конзулата на Фејсбуку

Како је саопштено, на граничним прелазима су постављени пунктови за регистрацију и полицијски службеници ће усмеравати возила у посебне саобраћајне траке за оне које треба да се региструју.

Генерални конзулат је навео да ће путници са ЕУ пасошима, односно мађарски држављани, путовати као и до сада, пошто се промене не односе на њих.

граница
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај