(ВИДЕО) „Под димом је цело село, не можемо да дишемо“ ЕКОЛОШКА БОМБА КОД СЈЕНИЦЕ, ОПЕТ ГОРИ ДЕПОНИЈА ГОВЕЂАК
СЈЕНИЦА: Ситуација у Сјеници данима уназад је на ивици еколошког инцидента, јер поново се запалила депонија Говеђак која већ дугих низ година становницима ове општине задаје велике проблеме.
Депонија гори и ствара густ облак дима, који људима који живе у близини отежава свакодневно функционисање.
- Не можемо да отворимопрозоре, тешко се дише. Ваздух смрди и шкрипа за очи, грло и нос. Ово није први пут, ово све сваки час дешава а нико ништа не решава, каже за РИНУ један од мештана.
Ово је још једна у низу депонија у Србији које су овог лета захваћене пожарима, али ситуација код Сјенице посебно забрињава мештане због интензивног дима који угрожава квалитет ваздуха и здравље становништва.
Грађани апелују на надлежне институције да хитно реагују и предузму мере како би се пожар угасио и спречиле даље последице по животну средину и јавно здравље.
- Ово је ужас и катастрофа. Под димом је цело село, од смрада не можемо да дишемо. Ми годинама указујемо да је овде еколошка бомба која само што не експлодира, кажу изреволтирани мештани.
Комунални отпад на ову несанитарну депонију одлаже општина Сјеница већ годинама и то је један од највећих и горњих проблема на овој територији.
Према предвидјеном плану, решење за оцу депонију јесте изградња трансфер станице Бањица, на коју ће након завршетка радова одлагати отпад.