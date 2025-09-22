clear sky
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ИЗДВОЈИЛО 10 МИЛИОНА ДИНАРА

ПОДРШКА СРЕДЊОШКОЛСКИМ ЗАДРУГАМА Пријаве отворене до 26. септембра

22.09.2025. 11:34 11:42
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Јавни позив који је расписало Министарство просвете за подношење пријава за доделу финансијских средстава установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Србији ради унапређења услова рада ученичких задруга отворен је закључно са петком, 26. септембром.

Средства за реализацију овог јавног позива у укупном износу од 10 милиона динара обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Како је наведено у објављеном позиву, средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

Наглашено је и да су ученичке задруге важан део образовно-васпитног рада у школама, којима се развијају потенцијали и радне навике ученика, развија се предузетничка компетенција и јача мотивација за производне и радне процесе, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима.

Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме, средстава и материјала за рад и примереним методичким поступцима, под менторством наставника, треба да омогући развој вештина и способности, усвајање, продубљивање и примену знања ученика, чланова задруге.

На јавни позив може се јавити установа која врши делатност средњег образовања и васпитања са седиштем на територији Србије, која има основану ученичку задругу која је уписана у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга, односно Агенција за привредне регистре (АПР), а могу да се јаве и установе које су основале ученичке задруге у складу са Правилником о ученичким задругама.

Предност за додељивање средстава по овом јавном позиву имаће новоосноване ученичке задруге, као и установе које нису у претходној години добиле средства по истом основу.

Једно правно лице (установа) може да поднесе једну пријаву за доделу финансијских средстава, по овом позиву.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној форми у коверти на адресу Министарство просвете, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат ИИИ, Крило Ц, канцеларија 17, а за додатне информације треба позвати број телефона 011/3616 528.

