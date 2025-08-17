moderate rain
26°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Navigacija
ПОНЕСИТЕ КИШОБРАН!

ПОГЛЕДАЈТЕ ВРЕМЕНСКУ ПРОГНОЗУ ПРЕ НЕГО ИЗАЂЕТЕ НАПОЉЕ! Наставак дана донеће јаке пљускове, грмљавину, БИЋЕ И ГРАДА ...Припремите се!

17.08.2025. 10:25 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Овог јутра и преподнева кише и пљускова са грмљавином има у североисточним, источним и централним пределима Србије, нарочито у Банату, Подунављу, Поморављу, Шумадији, у Браничевском округу, у Тимочкој и Неготинској Крајини. Пљускова са грмљавином има и у Бачкој и на југозападу Србије.

На западу Србије је ведро време, а током јутра ведро је било и у Београду.

У наставку преподнева напоменути облачни систем са кишом, пљусковима и грмљавином премештаће се у североисточној висинској струји према југозападу.

До поднева киша и пљускови са грмљавином захватиће и шире подручје Београда.

Дакле, данашњи дан донеће Србији јаче погоршање времена са кишом, пљусковима и грмљавином.

Понегде се очекују и грмљавинске олује са градом, уз олујни ветар и обилне пљуксове, причему у краћем временском интервалу може да падне и више од 20 литара кише по квадратном метру.

До краја дана и вечери и хладни фронт донеће освежење, а дуваће и појачан северозападни ветар.

временска прогноза временска прогноза Србија киша
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
