ПОСЛЕ ТМУРНОГ ЈУТРА СРБИЈУ ДАНАС ЧЕКА ВЕТРОВИТО И СВЕЖИЈЕ ВРЕМЕ За викенд поново преко 30 степени
Данас се, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, очекује променљиво облачно, ветровито и свежије, само ће на истоку и југу Србије ујутру бити облачно са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, а престанак падавина уследиће током преподнева.
Дуваће умерен, повремено и јак северозападни ветар, на истоку Србије краткотрајно и са олујним ударима. Ветар ће касније после подне бити у слабљењу.
Најнижа температура биће од 11 до 16 степени, а највиша дневна од 20 до 24.
У Београду ће данас да буде променљиво облачно, ветровито и свежије време. Дуваће умерен, повремено и јак северозападни ветар, касније после подне у слабљењу.
Најнижа температура биће око 14 степени, а највиша дневна око 23 степени.
Време у наредном периоду
Идућих седам дана у Србији ће бити претежно сунчано, ујутру свеже, док ће дневна температура бити у постепеном порасту, па се за викенд и почетком наредне седмице поново очекују вредности око и мало изнад 30 степени.