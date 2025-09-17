moderate rain
ПОСЛЕ ТМУРНОГ ЈУТРА СРБИЈУ ДАНАС ЧЕКА ВЕТРОВИТО И СВЕЖИЈЕ ВРЕМЕ За викенд поново преко 30 степени

17.09.2025.
Фото: Pixabay.com

Данас се, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, очекује променљиво облачно, ветровито и свежије, само ће на истоку и југу Србије ујутру бити облачно са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, а престанак падавина уследиће током преподнева.

Дуваће  умерен, повремено и јак северозападни ветар, на истоку Србије краткотрајно и са олујним ударима. Ветар ће касније после подне бити у слабљењу.


Најнижа температура биће од 11 до 16 степени, а највиша дневна од 20 до 24.

У Београду ће данас да буде променљиво облачно, ветровито и свежије време. Дуваће  умерен, повремено и јак северозападни ветар, касније после подне у слабљењу. 

Најнижа температура биће око 14 степени, а највиша дневна око 23 степени. 

Време у наредном периоду

Идућих седам дана у Србији ће бити претежно сунчано, ујутру свеже, док ће дневна температура бити у постепеном порасту, па се за викенд и почетком наредне седмице поново очекују вредности око и мало изнад 30 степени.

(k1info.rs

