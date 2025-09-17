МРЗЕ ВОЈСКУ СРБИЈЕ, ДОЧЕКАЛИ СМО ДА ВРЕЂАЈУ "КОБРЕ"! ПА ТИ МОМЦИ СУ БРАНИЛИ ВАС И ВАШЕ ПОРОДИЦЕ! Вучевић о суманутом понашању блокадера: Они би нас запалили то вече, било би мртвих!
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић изјавио је гостујући на Пинк телевизији да је срамота врежато "Кобре", момке који су бранили нашу државу какда је било најпотребније, истичући да је то сумануто понашање блокадера.
-Они чим чују да имамо негде скуп, они се организују. Свуда праве контра скупове, никад први не закажу. Грађани желе да живе нормално, хоће стабилност. Мука је људима са блокадама. Пиште већ десет месеци. Они мрзе Војску Србије. Они почињу да је нападају. Мене подсећа на 1991. годину нападом на ЈНА. Презиру цркву, против су тога да војска има наоружање, вичу да ће да убију председника и његову породицу. Не смеју ништа да кажу да се не замере својим финансијерима. С ким идете на протесте?
За Маринику Тепић је ненормално да је неко у притвору јер је хтео некога да убије. Пољопривредници шутирају младића, то је баш борба за пољопривреду. Да смо ми дочекали да људи који свој орман нису наместили вређају „Кобре“, који су бранили своју државу. То је јединица која се бори тамо где је најтеже. Да се радујете и вређате јединицу наше војске, то је срамота. Ви прозивате момке које су бранили вас и ваше породице. Они би нас запалили тамо то вече, било ни мртвих. Као када убије Кирка у Америци, они славе. Он је крив што су га убили. Они кад пребију неког ко не мисли као он, то је у реду да их пребију. Ако хоћете да радите, ми ћемо вас спречити. Сваку манифестацију ћемо вам упропастити - навео је Вучевић на Пинк телевизији.