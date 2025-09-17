overcast clouds
ВИШЕ ОД 70 ОДСТО СМРТНИХ ИСХОДА ПОВЕЗАНО СА ПРЕКОМЕРНОМ ТЕЖИНОМ Ово је суперлек који и доктори препоручују против гојазности „ВИГОВИ” САДА И У СРБИЈИ

17.09.2025. 09:28 09:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
fat
Фото: Pexels

Прве количине лека за гојазност „Вигови” стигле су у Србију и до краја недеље биће доступне у апотекама у свим већим градовима у земљи.

Ово је једини иновативни лек за лечење гојазности који је недостајао у Србији, а да је наведен у последњем издању Националног водича добре клиничке праксе „Лечење гојазности” Министарства здравља. 

Његовим увођењем комплетиране су све терапијске опције за лечење ове хроничне болести наведене у водичу, речено је Танјугу.

Гојазност је озбиљна, хронична болест и сматра се једном од највећих пандемија модерног доба. Иновативне терапијске опције за лечење гојазности већ постоје у земљама Европске уније и Сједињеним Америчким Државама, а доступност овог лека у Србији означава важан искорак у борби против гојазности и њених последица. Поред тога што је високо ефикасан у смањењу телесне масе, лек „Вигови“ (семаглутид) доказано снижава ризик од кардиоваскуларних болести и то је део његове званичне индикације, што је веома важно имајући у виду да су кардиоваскуларне болести водећи узрок смртности у Србији, са преко 50.000 смртних случајева на годишњем нивоу, каже проф. др Едита Стокић испред Клиничког центра Војводине.

Учесталост гојазности на глобалном нивоу одавно има пандемијски карактер. 

Према подацима Светске федерације за гојазност, Србија спада у земље високог ризика када је проценат гојазних у питању. 

У 2025. години 24 одсто одрасле популације у Србији је гојазно, висок индекс телесне масе (више од 25кг/м2) има чак 57 одсто одрасле популације, а процењује се да ће до 2030. године у Србији живети скоро три милиона особа са високим индексом телесне масе. 

На основу података Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, у Србији је више од 70 одсто смртних исхода повезано са прекомерном тежином и гојазношћу, а од четири водећа узрока смртности у Србији гојазност директно утиче на три.

гојазност лек Министарство здравља Србијe
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
