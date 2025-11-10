(ВИДЕО) ЛИДЕР СНС МИЛОШ ВУЧЕВИЋ СТАВИО ТАЧКУ НА ОПТУЖБЕ: Није се пуштала музика против Дијане Хрке! Можда су те песме подршка Мрдићу
Председник СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић нагласио је да се песма и окупљање људима у Ћациленду не може забранити.
Није се пуштала музика против Дијане Хрке. Пуштала се музика да би се људи тамо окупљали и просто исказали свој патриотски осећај или набој. Не можете забранити сада и песму, не можете сада забранити сада људима да се окупљају и да се друже на начин како они сматрају да треба да се друже. Можда су те песме подршка Угљеши Мрдићу да истраје у својим захтевима, не у штрајку глађу. А зашто су те песме против Дијане Хрке, одакле уопште да су то песме против неког? А онда смо јуче видели да сви они тамо око Дијане Хрке узвикују, певају и скандирају најгоре против председника Републике- изјавио је за К1 телевизију Вучевић.