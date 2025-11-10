moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЛИДЕР СНС МИЛОШ ВУЧЕВИЋ СТАВИО ТАЧКУ НА ОПТУЖБЕ: Није се пуштала музика против Дијане Хрке! Можда су те песме подршка Мрдићу

10.11.2025. 13:06 13:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Председник СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић нагласио је да се песма и окупљање људима у Ћациленду не може забранити.

Није се пуштала музика против Дијане Хрке. Пуштала се музика да би се људи тамо окупљали и просто исказали свој патриотски осећај или набој. Не можете забранити сада и песму, не можете сада забранити сада људима да се окупљају и да се друже на начин како они сматрају да треба да се друже. Можда су те песме подршка Угљеши Мрдићу да истраје у својим захтевима, не у штрајку глађу. А зашто су те песме против Дијане Хрке, одакле уопште да су то песме против неког? А онда смо јуче видели да сви они тамо око Дијане Хрке узвикују, певају и скандирају најгоре против председника Републике- изјавио је за К1 телевизију Вучевић. 

Милош Вучевић Дијана Хрка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај