СРПСКИ ПРОИЗВОДИ У ПОНУДИ НА ЛЕТОВИМА КИНЕСКЕ АВИО КОМПАНИЈЕ Министарка Месаровић на преговорима са представником "Сјамен Ер": Очекујемо их ускоро у посети Србији
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић састала се, током радне посете НР Кини, са Жао Донгом, председником компаније „Сјамен Ер".
-По други пут састала сам се са господином Жао Донгом, председником компаније „Сјамен Ер”, на тему конкретизације наше сарадње. Циљ нам је да се српски производи нађу у понуди на летовима ове авио-компаније. Имајући у виду специфичности дестинација на које лете, то захтева прилагођавање производа азијском тржишту. Посебан тим „Сјамен Ер”-а већ је формиран и активно ради на одабиру српских производа који ће бити најприкладнији за дестинације које њихова аерофлота покрива. Очекујемо их ускоро у посети Србији, након чега смо добили уверавања да ће доћи до конкретне реализације наше сарадње- написала је на свом Инстаграму и додала да је то још једна потврда да Србија, вођена визијом председника Александра Вучића, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем наставља да гради снажне економске и пријатељске везе широм света.