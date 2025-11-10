ЛИНТА УПОЗОРАВА Хрватска полиција ШТИТИ УСТАШЕ
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оценио је данас као врхунско лицемерје саопштење хрватске полиције да није било потребе за привођењем групе усташа у Ријеци, која је планирала напад на младе каратисте из Србије, јер није било кривичног дела.
"Саопштење хрватске полиције да није било потребе за привођењем групе усташа, јер тобоже није било елемента кривичног дела представља врхунско лицемерје и свесно и намерно кршење законских одредби", навео је Линта.
Линта је у саопсстењу Савеза Срба из региону додао да је полиција спреццила већу група усташа, маскираних црокоссуљасса, наоруззаних бејзбог палицама, која је планирала физички обрачун са младим каратистима из Србије који су дошли у Ријеку на Балканско првенство, да изврше бруталан физички напад на младе српске каратисте.
Поменута група, како је рекао, хрватских фашиста, починила је кривично дело подстицање и позивање на насиље и мржњу према припаднику или групи људи због њихове националне, етничке, вјерске, расне и друге припадности које је јасно дефинисано у члану 325. Kривичног закона Хрватске.
Према реццима Линте, за организаторе тог кривичног дела предвиђена је затворска казна од шест месеци до три године а за чланове групе до једне године.
"Потпуно је јасно да полиција неће открити организаторе и чланове те усташке групе, јер хрватска власт на челу са (председником владе Андрејом) Пленковићем води политику рехабилитације и нормализације усташтва, као и усташких симбола и поздрава", навео је он.
Према његовим реццима, добро је познато да су се Пленковић и његови министри фотографисали са црнокошуљашима, узвикивали "За дом спремни", присуствовали концертима водећег усташе у Хрватској Марка Перковића Томпсона, а дозволили су и усташки округли сто о Јасеновцу у Хрватском сабору.