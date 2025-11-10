ЕКСКЛУЗИВНО Одлука о слободи Саркозија данас – историјски тренутак у Паризу!
ПАРИЗ: Апелациони суд у Паризу данас ће разматрати захтев бившег француског председника те земље Николе Саркозија, који служи затворску казну у затвору Ла Санте у Паризу, преноси телевизија БФМ.
Саркози ће бити саслушан путем видео-обраћања, а постоји могућност и да ће га заступати његови адвокати, који су најавили да ће на суду образложити да се седам критеријума за његово затварање може лако испунити ако он буде пушен на слободу под судским надзором.
Одлука апелационог суда могла би бити донета данас, а ако Саркози буде пуштен на слободу, могао би да напусти затвор у року од неколико сати, након што се заврше административне формалности за његово пуштање на слободу.
Бивши председник може бити пуштен без судског надзора, пуштен уз судски надзор или стављен у кућни притвор са електронском наруквицом, која ће му бити постављена у наредним данима. Ако остане у притвору, његови адвокати могу истог дана поднети нови захтев за његово пуштање на слободу.
Саркози, који је већ правоснажно осуђен у случају прислушкивања, сазнаће 26. новембра да ли ће Kасациони суд потврдити или поништити његову жалбену пресуду у афери незаконитог финансирања његове неуспешне председничке кампање 2012. године.