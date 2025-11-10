moderate rain
МРДИЋ ХИТНО ПРЕБАЧЕН У УРГЕНТНИ ЦЕНТАР! Председнику Одбора за правосуђе позлило након 11 дана штрајка глађу

10.11.2025. 12:46
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Угљеша Мрдић, посланик СНС и председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије, хитно је превезен у Ургентни центар (УЦ), сазнаје Информер.

Њему је позлило након што је 11 дана штрајковао глађу испред Скупштине Републике Србије.

Према последњим информацијама, Мрдић је превезен у УЦ након што је Хитна помоћ дошла по њега у шатор, где је данима шрајковао глађу са групом српских војних ветерана.

Подсетимо, председник Србије Александар Вучић је рано јутрос разговарао телефоном с Мрдићем, али и са Дијаном Хрком, и позвао их обоје да прекину штрајк глађу.

 

Информер

штрајк глађу
Вести Политика
