МРДИЋ ХИТНО ПРЕБАЧЕН У УРГЕНТНИ ЦЕНТАР! Председнику Одбора за правосуђе позлило након 11 дана штрајка глађу
10.11.2025. 12:46 12:48
Коментари (0)
Угљеша Мрдић, посланик СНС и председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије, хитно је превезен у Ургентни центар (УЦ), сазнаје Информер.
Њему је позлило након што је 11 дана штрајковао глађу испред Скупштине Републике Србије.
Према последњим информацијама, Мрдић је превезен у УЦ након што је Хитна помоћ дошла по њега у шатор, где је данима шрајковао глађу са групом српских војних ветерана.
Подсетимо, председник Србије Александар Вучић је рано јутрос разговарао телефоном с Мрдићем, али и са Дијаном Хрком, и позвао их обоје да прекину штрајк глађу.