ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВУЧИНИЋ ДЕМОНТИРАЛА БАЧУЛОВА Стала на пут безочним лажима опозиционара: Народ зна да Миша више никада неће бити одборник, па се труди да измишљотинама обезбеди себи пажњу
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић одговорила је на нову претњу Мише Бачулова, опозиционог одборника у Скупштини Града, да се "спрема за кантину на Клиси".
-Миша Бачулов никад није напустио вртић. И даље се понаша и резонује као да иде у јаслену групу. Јер, чак и деца у млађој узрасној групи знају да за упис у вртић постоји законом прописана процедура.
И да испуњеност процедуралних услова, не зависи ни од једног политичара, а поготово не од Мише Бачулова. И још нешто што деца знају, а Миша не. У безочне лажи нико не верује.
Грађани верују истини. А истина је да народ зна да Миша више никада неће бити одборник, па се сада труди да измишљотинама обезбеди себи мало пажње.
Али, оно што је одувек било погрешно, време не може да исправи- написала је Вучинић на Инстаграму.