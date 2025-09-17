overcast clouds
18°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВУЧИНИЋ ДЕМОНТИРАЛА БАЧУЛОВА Стала на пут безочним лажима опозиционара: Народ зна да Миша више никада неће бити одборник, па се труди да измишљотинама обезбеди себи пажњу

17.09.2025. 09:35 09:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Dina
Фото: Screenshot Instagram dina_vucinic

Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић одговорила је на нову претњу Мише Бачулова, опозиционог одборника у Скупштини Града, да се "спрема за кантину на Клиси".

-Миша Бачулов никад није напустио вртић. И даље се понаша и резонује као да иде у јаслену групу. Јер, чак и деца у млађој узрасној групи знају да за упис у вртић постоји законом прописана процедура.

И да испуњеност процедуралних услова, не зависи ни од једног политичара, а поготово не од Мише Бачулова. И још нешто што деца знају, а Миша не. У безочне лажи нико не верује.

Грађани верују истини. А истина је да народ зна да Миша више никада неће бити одборник, па се сада труди да измишљотинама обезбеди себи мало пажње.

Али, оно што је одувек било погрешно, време не може да исправи- написала је Вучинић на Инстаграму.

дина вучинић миша бачулов
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај