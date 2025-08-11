ПОШТА СРБИЈЕ УПОЗОРАВА: Један клик може вас оставити без новца! НЕ НАСЕДАЈТЕ НА ЛАЖНЕ ПОРУКЕ
Директорка Функције услуга и продаје Поште Србије, Бојана Николић, изјавила је поводом интернет превара у којима грађанима стижу поруке наводно од овог предузећа да Пошта Србије не комуницира са корисницима путем е-поште, већ шаље искључиво обавештења о приспелим пошиљкама и никада не тражи остављање личних података преко линкова.
У једној од лажних порука наводи се да је пакет стигао у складиште, али да не може бити испоручен због непотпуне адресе, те се од корисника тражи да кликну на одређени линк – што може довести до крађе новца.
Николић за Танјуг појашњава да Пошта Србије не ради на такав начин.
„Пре свега, не користимо мејл адресе за комуникацију, а поруке које шаљемо корисницима су најчешће информације да им је пристигла нека пошиљка. Важно је да грађани буду веома обазриви када добију овакве поруке, јер Пошта Србије никада не тражи да своје податке оставите на неком линку“, рекла је Николић.
Према њеним речима, Пошта Србије сарађује са реномираним стручњацима и државним органима како би се спречиле такозване „фишинг“ преваре.
„Желимо да истакнемо да грађани смирено приступе и добро прочитају поруку. Оне обично долазе са бројним граматичким грешкама, било латиницом или ћирилицом, и са непотпуним обележјима нашег предузећа. Важно је да нас контактирају ради стручног мишљења и информација. Наш контакт центар на број 0700 100 300 ради сваког радног дана, па и недељом. Боље је проверити него ризиковати да ли је порука права или не“, нагласила је Николић.
Она је додала да, уколико је неко већ оставио податке банковне картице, мора одмах контактирати CERT (Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Републике Србије) или МУП, као и банку ради хитног блокирања картице.
Николић је поручила да се на сумњивим линковима никада не остављају лични подаци.