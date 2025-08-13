ПОЖАРИ ПРЕТЕ СРБИЈИ Хитан апел грађанима начелника Млађеновића - Не палите ништа док не прође овај хаос
ПРИЈЕПОЉЕ/ПРИБОЈ/НОВА ВАРОШ: Паљење суве траве, ниског растиња, стрњике и отпада на отвореном је строго забрањено и представља директну опасност по животе људи, имовину и животну средину
- Како Републички хидрометеоролошки завод прогнозира високе температуре без падавина у наредном периоду, Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да буду посебно опрезни приликом коришћења отвореног пламена. Паљење суве траве, ниског растиња, стрњике и отпада на отвореном је строго забрањено и представља директну опасност по животе људи, имовину и животну средину, казао је Млађеновић.
Од почетка јуна до данас, на територији надлежности Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу забележено је чак 111 пожара, који су проузроковали велику материјалну штету, нарочито на приватним објектима и шумским комплексима.
Због великог броја пожара широм Србије, све ватрогасно-спасилачке јединице су непрекидно ангажоване на терену, а у гашењу учествује и Хеликоптерска јединица. Сектор за ванредне ситуације најавио је појачан инспекцијски надзор, док ће свако неодговорно понашање грађана бити санкционисано у складу са законом.
- Неодговорно поступање у оваквим условима може имати катастрофалне последице. Апелујем на све грађане да својим понашањем допринесу заштити људи, имовине и природе,” поручио је Млађеновић.
Из Одељења за ванредне ситуације подсећају да се у случају уоченог пожара грађани одмах обрате најближој ватрогасно-спасилачкој јединици на број 193.
РИНА