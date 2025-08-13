clear sky
35°C
13.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЖАРИ ПРЕТЕ СРБИЈИ Хитан апел грађанима начелника Млађеновића - Не палите ништа док не прође овај хаос

13.08.2025. 14:15 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
пожари србија
Фото: Рина, илустрација

ПРИЈЕПОЉЕ/ПРИБОЈ/НОВА ВАРОШ: Паљење суве траве, ниског растиња, стрњике и отпада на отвореном је строго забрањено и представља директну опасност по животе људи, имовину и животну средину

- Како Републички хидрометеоролошки завод прогнозира високе температуре без падавина у наредном периоду, Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да буду посебно опрезни приликом коришћења отвореног пламена. Паљење суве траве, ниског растиња, стрњике и отпада на отвореном је строго забрањено и представља директну опасност по животе људи, имовину и животну средину, казао је Млађеновић.

Од почетка јуна до данас, на територији надлежности Одељења за ванредне ситуације у Пријепољу забележено је чак 111 пожара, који су проузроковали велику материјалну штету, нарочито на приватним објектима и шумским комплексима.

Због великог броја пожара широм Србије, све ватрогасно-спасилачке јединице су непрекидно ангажоване на терену, а у гашењу учествује и Хеликоптерска јединица. Сектор за ванредне ситуације најавио је појачан инспекцијски надзор, док ће свако неодговорно понашање грађана бити санкционисано у складу са законом.

- Неодговорно поступање у оваквим условима може имати катастрофалне последице. Апелујем на све грађане да својим понашањем допринесу заштити људи, имовине и природе,” поручио је Млађеновић.

Из Одељења за ванредне ситуације подсећају да се у случају уоченог пожара грађани одмах обрате најближој ватрогасно-спасилачкој јединици на број 193.

РИНА

пожари Србија апел
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) НЕМА ОДМОРА НИ ЗА ЦРНОГОРСКЕ ВАТРОГАСЦЕ, НИ ЗА СРПСКЕ ПИЛОТЕ Три дана неуморно гасе ватру НОВИ ПОЖАРИ ИЗБИЛИ ТОКОМ НОЋИ
2

(ФОТО, ВИДЕО) НЕМА ОДМОРА НИ ЗА ЦРНОГОРСКЕ ВАТРОГАСЦЕ, НИ ЗА СРПСКЕ ПИЛОТЕ Три дана неуморно гасе ватру НОВИ ПОЖАРИ ИЗБИЛИ ТОКОМ НОЋИ

13.08.2025. 11:33 11:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај