(ФОТО, ВИДЕО) НЕМА ОДМОРА НИ ЗА ЦРНОГОРСКЕ ВАТРОГАСЦЕ, НИ ЗА СРПСКЕ ПИЛОТЕ Три дана неуморно гасе ватру НОВИ ПОЖАРИ ИЗБИЛИ ТОКОМ НОЋИ

13.08.2025. 11:33 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
2
Фото: РИНА

ПОДГОРИЦА: Нема одмора ни мира за црногорске ватрогасце али ни за српске пилоте који већ три дана неуморно гасе пожаре на територији Подгорице.

Након што је ватрена стихија у Пиперима стављена под контролу, пожар на Какарицкој Гори још увек није под контролом, а током ноћи избили су пожари на новим локацијама на Биочу и у Смоковцу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

- Гледамо како нам гори изнад кућа и молимо Бога да не дође до нас. Ватрогасци дају све од себе да се ватра локализује, ту су и хеликоптери. Сви ти хероји који се даноноћно боре за нас дају нам наду да ће све бити у реду. Плачем сваки пут кад их видим како иду у ватру, што овде код нас, што ово што сам гледала на друштвеним мрежама. Капа доле за те храбре наше људе, казала је за РИНУ мештанка Биоча.

2
Фото: РИНА

Из МУП-а Црне Горе додају да су на подручју Подгорице, посебно у насељима Кучи, Пипери, Врбица, Фундина и Безјово, кључну улогу имали су ваздухоплови Војске Црне Горе и хеликоптер Ка-32 Републике Србије, који делује у оквиру билатералног споразума, док су са копна ватру гасили припадници Службе заштите и спашавања Главног града уз подршку екипа из више црногорских општина, Војске Црне Горе, Директората за заштиту и спашавање и роботичког система.

- На црногорском приморју, у Чању и Буљарици, канадери из Хрватске и Италије, ангажовани кроз Механизам цивилне заштите ЕУ, избацили су око 300 тона воде на пожаришта, чиме је ватра стављена под контролу. Канадери су се након извршених задатака вратили у матичне базе, а даљи ангажман ће се планирати сходно развоју ситуације на терену. У Даниловграду, Бијелом Пољу и Шавнику пожари су и даље активни, али се држе под надзором, док су у Никшићу на локалитетима Пресјека – Сјенокоси и Закрај – Крново током дана деловали ваздухоплови МУП-а.

2
Фото: РИНА

Хеликоптер из Србије биће ангажован и данас, а током дана очекује се и долазак ватрогасаца-спасилаца из Аустрије, док би требало да стигне и хеликоптер из Мађарске, што ће додатно оснажити напоре на гашењу и праћењу опожарених подручја, саопштено је из МУП-а.

Осим пожара у Пиперима и на приморју, под контролом су и пожару који су избили у Никшићу на неколико локација.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

црна гора пожар ватрогасци
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
