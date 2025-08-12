Ватра захватила више од 100 хектара траве и ниског растиња ОГЛАСИО СЕ МУП: Најважније је да У ПОЖАРУ У КЛАДОВУ нема страдалих
Вршилац дужности помоћника министра и начелника Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић изјавио је данас, након обиласка подручја угроженог пожаром у месту Костол, општина Кладово, да је ватра захватила више од 100 хектара траве и ниског растиња, али да су ватрогасци-спасиоци, заједно са осталим снагама заштите и спасавања, успели да одбране десетак кућа.
Најважније је да у пожару нема страдалих. Изгорео је један помоћни објекат, а за сада није забележена већа материјална штета, истакао је Чаушић, додајући да верује да ће пожар ускоро бити стављен под контролу и локализован.
Он је указао да је у гашењу пожара ангажовано око 50 ватрогасаца-спасилаца, два хеликоптера Хеликоптерске јединице МУП-а, припадници добровољних ватрогасних друштава и јавних предузећа.
Чаушић је навео да је у последња 24 часа на територији Републике Србије евидентиран 181 пожар и нагласио да су сви капацитети Сектора за ванредне ситуације, заједно са свим снагама заштите и спасавања, непрекидно на терену.
Припадници Сектора, у сарадњи са Хеликоптерском јединицом МУП-а, добровољним ватрогасним друштвима, индустријским јединицама и локалним самоуправама, максимално су ангажовани и у рекордном року успевају да угасе све пожаре, рекао је Чаушић.
Имајући у виду да нас очекује период топлог и сувог времена који погодује настанку и наглом ширењу пожара, Чаушић је упутио апел грађанима да буду одговорни и да не пале стрњику, ниско растиње и смеће на отвореном.
Поштовање закона и опрез при употреби отвореног пламена нису само законска обавеза, већ питање живота. Један непажљив потез може да угрози људске животе и нанесе велику материјалну штету, поручио је Чаушић.