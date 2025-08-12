(ФОТО) ГОРИ И У СРБИЈИ; УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У КЛАДОВУ Због великог пожара МУП ПОСЛАО ХЕЛИКОПТЕРСКУ ЈЕДИНИЦУ
Огроман пожар избио је у Костолу у Кладову.
Ватрена стихија која је јутрос букнула на подручју општине Кладово проширила се невероватном брзином и тренутно гута више од 150 хектара терена.
На територији општине уведена је ванредна ситуација, а борба са ватром се наставља.
Захваљујући брзој интервенцији, на лице места су стигли хеликоптери који из ваздуха помажу ватрогасцима да обуздају ватру.
– У раним јутарњим сатима пожар је захватао око 70 хектара, али се због ветра и високих температура површина под ватром више него удвостручила. Угрожене су биле шуме и куће у насељу у Кладову, али је прва линија ватре заустављена код домаћинстава. Тренутно штитимо викендице које су на удару – рекао је за РИНУ председник општине Кладово Саша Николић.
Ватра се проширила и на подручје месне заједнице Костол, а у гашењу учествује 26 ватрогасних возила, велики број припадника служби заштите и спасавања, као и хеликоптери који непрекидно надлећу пожариште.
Данас око 13 часова, у насељу Костол, очекује се и долазак начелника Сектора за ванредне ситуације Луке Чаушића.