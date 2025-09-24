overcast clouds
22°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТ ДАТУМ ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА ЗА СЕПТЕМБАР Све ће бити исплаћено до 10. у месецу! Ево којих дана да проверите рачуне

24.09.2025. 09:47 09:53
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
penzioneri
Фото: unsplash.com, ilustracija

Исплата септембарских пензија почиње у четвртак 2. октобра и трајаће све до 10. октобра, када ће и последња група пензионера бити исплаћена.

Новац ће прво лећи пензионерима из категорије самосталне делатности 2. октобра, а следећи на листи за исплату су пензионери из категорије пољопривредни. Они ће своје пензије добити 4. октобра преко текућих рачуна, док ће 6. октобра новац бити исплаћен на кућне адресе или на шалтерима поште.

Пензионери из категорије војни свој новац истог датума када и пензионери из категорије пољопривредни, а то је 4. и 6. октобар.

Penzioner
Фото: unsplash.com, ilustracija

Последњи на листи за исплату пензија су пензионери из категорије запослени, они ће свој новац добити 10. октобра, када се званично и завршава исплата септембарских пензија.
 

пензије Пензионери исплата пензије
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај