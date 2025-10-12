ПРАКТИЧНИ ВОДИЧ ЗА ПУТНИКЕ! Припремите се и ИЗБЕГНЕТЕ ЗАДРЖАВАЊА НА ГРАНИЦИ уз нови ЕЕС систем и ОВЕ КОРИСНЕ САВЕТЕ за брз прелазак
Грађане Србије који путују ка земљама Европске уније од данас очекују нова правила, а са применом новог Система за улазак/излазак (ЕЕС) на спољним границама Шенгенског простора, најважније је знати како се понашати на самом граничном прелазу.
Нови Entry-Exit Sistem (ЕЕС) је ступио на снагу у 29 европских земаља, а иако је реч о дигиталном систему, процедура на прелазу ће за путнике изгледати слично као и до сада, уз примену нове технологије.
Бранко Бачић, командир станице граничне полиције Батровци, за портал Телеграф.рс дао је кључне савете за све грађане Србије како би избегли задржавања и олакшали себи прелазак границе.
Командир Бачић наглашава да грађани пре свега треба да буду стрпљиви и кооперативни на граничним прелазима. Сарадња са службеницима и разумевање за нове процедуре су основни предуслови за брз прелазак.
На граници је неопходно пажљиво пратити обавештења и сигнализацију, као и упутства граничних служби тих држава које примењују ЕЕС.
Што се тиче саобраћајних трака, грађани Србије и даље треба да користе траке намењене осталим путницима, без обзира да ли подлежу Entry Exit систему или не. Међутим, треба обратити пажњу – на тим тракама су постављене додатне табле, односно сигнализација, са исписаним информацијама о Entry Exit систему.
- Наши грађани пре свега треба да буду стрпљиви и кооперативни на тим граничним прелазима, значи да прате обавештења односно сигнализацију на тим самим граничним прелазима као и упутства граничних служби тих држава које примењују Ентрy Еxит систем. Наши грађани треба да користе као и до сада саобраћене траке за остале путнике, без обзира да ли подлежу или не подлежу Ентрy Еxит систему. На тим саобраћеним тракама постављене су додатне табле, односно сигнализација, на којима су исписане табле Entry Exit систему - објаснио је командир Бакић.
Сама контрола одвија се на познатом месту – у контролној кабини. Командир објашњава да се на тим кабинама налазе уређаји за регистрацију и верификацију путника, и на улазним и на излазним контролама. У питању је, како истиче, софистицирана опрема.
Добра вест је да је систем дизајниран да препозна путну исправу. Приликом очитавања саме путне исправе, систем препознаје о чијем се држављанству ради, а све олакшице су обезбеђене: сва упутства путници добијају на својим матерњим језицима.
- На контролним кабинама се налазе уређаји за регистрацију и верификацију и на улазним и на излазним контролама. Желим да нагласим да имамо уверавања суседних граничних органа да су у питању софистицирана опрема, да приликом очитавања саме путне исправе систем препознаје, да тако кажем, о чијем се држављанству ради, које државе и сва упутства добијају на матерњим језицима - закључио је.
Дакле, кључ за најлакши прелазак границе лежи у три речи: Стрпљење, праћење сигнализације и сарадња са граничним службама. Ове мере помоћи ће да се нова процедура успостави што брже и ефикасније за све путнике, наводи Телеграф