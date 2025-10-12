clear sky
УГОСТИТЕЉСТВО У СРБИЈИ ПОСКУПЕЛО! Цене у ресторанима и кафићима расту, највећи СКОК бележе готова јела и хлеб

12.10.2025. 15:45 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo
Фото: Dnevnik (arhiva)

Цене угоститељских услуга у Србији порасле су за 7,9 одсто у септембру у односу на исти месец прошле године, показали су подаци Републичког завода за статистику, а највећи раст бележе готова јела, хлеб и варива.

Угоститељске услуге у Србији су у септембру ове године поскупеле за 7,9 одсто у односу на исти месец прошле године, објавио је Републички завод за статистику (РЗС)

Раст цена у угоститељству био је изнад просека, а највеће повећање забележиле су храна, алкохолна и безалкохолна пића, док су једино цене преноћишта смањене.

Фото: Dnevnik.rs

Највећи скок цена у сегменту хране забележиле су следеће категорије:

Готова јела поскупела су за 13,1 одсто.

Хлеб је скупљи за 11,2 одсто.

Варива су поскупела за 10,7 одсто.

Салате су скупље за 10,5 одсто.

Печење и јела по наруџбини поскупели су за 8,8 одсто.

Топла и хладна предјела поскупела су за 8,3 одсто.

