УГОСТИТЕЉСТВО У СРБИЈИ ПОСКУПЕЛО! Цене у ресторанима и кафићима расту, највећи СКОК бележе готова јела и хлеб
Цене угоститељских услуга у Србији порасле су за 7,9 одсто у септембру у односу на исти месец прошле године, показали су подаци Републичког завода за статистику, а највећи раст бележе готова јела, хлеб и варива.
Угоститељске услуге у Србији су у септембру ове године поскупеле за 7,9 одсто у односу на исти месец прошле године, објавио је Републички завод за статистику (РЗС)
Раст цена у угоститељству био је изнад просека, а највеће повећање забележиле су храна, алкохолна и безалкохолна пића, док су једино цене преноћишта смањене.
Највећи скок цена у сегменту хране забележиле су следеће категорије:
Готова јела поскупела су за 13,1 одсто.
Хлеб је скупљи за 11,2 одсто.
Варива су поскупела за 10,7 одсто.
Салате су скупље за 10,5 одсто.
Печење и јела по наруџбини поскупели су за 8,8 одсто.
Топла и хладна предјела поскупела су за 8,3 одсто.