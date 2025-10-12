Незгода у тунелу ка Златибору ЉУДИ ЧЕКАЈУ У ДУГОЈ КОЛОНИ (ФОТО)
12.10.2025. 16:08 16:13
Како јављају из Атлас 24х помоћ на путу, данас поподне дошло је до саобраћајне незгоде на путу из Ужица ка Златибору.
Како су објавили на Инстаграм профилу 192, због саобраћајке у тунелу код Ужица стварају се дуге колоне.
Не зна се како је дошло до незгоде, нити да ли у њој има повређених, али док се ситуација не рашчисти, нема проласка за возила.
Возачима који су кренули путем Златибора или с њега, саветује се да потраже алтернативне правце.