Незгода у тунелу ка Златибору ЉУДИ ЧЕКАЈУ У ДУГОЈ КОЛОНИ (ФОТО)

Фото: Dnevnik.rs

Како јављају из Атлас 24х помоћ на путу, данас поподне дошло је до саобраћајне незгоде на путу из Ужица ка Златибору.

Како су објавили на Инстаграм профилу 192, због саобраћајке у тунелу код Ужица стварају се дуге колоне.

Не зна се како је дошло до незгоде, нити да ли у њој има повређених, али док се ситуација не рашчисти, нема проласка за возила.

Возачима који су кренули путем Златибора или с њега, саветује се да потраже алтернативне правце.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

