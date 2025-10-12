Нова рунда разговора у Шарм ел Шеику!
Преломни тренутак у преговорима! ХАМАС ИЗНЕО УЛТИМАТУМ ИЗРАЕЛУ Судбина преосталих заточеника зависи од седморице затвореника
ГАЗА: Палестински званичник упознат са током преговора у Шарм ел Шеику о миру у Гази и ослобађању талаца, изјавио је за ББЦ да је нова рунда разговора почела у 10.30 по локалном времену, са циљем решавања преосталих питања у вези са списком затвореника.
Званичник је рекао да Хамас и даље инсистира на ослобађању седморице истакнутих затвореника, међу којима су Марван Баргути, који је у затвору више од 20 година након што је осуђен за планирање терористичких напада и лидер Народног фронта Ахмад Садат.
Извори наводе да формула споразума о размени подразумева ослобађање палестинских затвореника са најтежим казнама, при чему седморица истакнутих затвореника испуњавају тај услов, али је Израел од самог почетка преговора одбијао да их ослободи.
Наводи се да Хамас и даље снажно инсистира и да је обавестио посреднике да би, уколико Израел пристане да ослободи макар двојицу од њих, ослободио таоце још данас, пре планираног пуштања у понедељак.
За сада се не зна шта ће се догодити уколико захтеви Хамаса не буду испуњени.
Данашњи разговори фокусирани су и на усаглашавање термина и логистичких детаља за ослобађање свих 20 живих израелских талаца, као и на повратак тела преминулих талаца које Хамас може да лоцира.