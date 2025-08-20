clear sky
ПРЕД НАМА ЈЕ МИХОЉСКО ЛЕТО Метеоролог Ристић дао временску прогнозу за септембар- Права јесен стиже ОВОГ ДАТУМА

20.08.2025. 10:43
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска.тв
vreme
Фото: unsplash.com, ilustracija

Метеоролог Иван Ристић обрадовао је многе информацијама да није још крај лету и дао детаљну дугорочну прогнозу за Србију.

Он је за Пинк телевизију истакао да се у четвртак, 21. августа, очекује између 34 и 38 степени и да ће дувати врућ ветар.

-Хладни фронт долази у петак и осетним падом температуре и до 15 степени. Биће око 25 степени за викенд, а почетком следеће недеље температуре ће расти за степен, два сваког дана. Повремено ће следеће недеље долазити до наоблачења са пролазном кишом- нагласио је.

Лето нас не напушта- почетак септембра би требало да носи лепе летње дане, а Ристић најављује да ће их до половине деветог месеца бити, док ћемо у другој половини моћи да очекујемо долазак праве јесени.

-Михољско лето нас очекује, ко воли лето може да ужива у њему- поручио је.

