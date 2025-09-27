ПРЕДАВАЊЕ О НОВИМ ТРЖИШНИМ ИЗАЗОВИМА Старијима потребна помоћ у остваривању права заштите потрошача
Удружење пензионера града Новог Сада, заједно са Удружењем за заштиту права потрошача „Просперитет“, организовало је недавно предавање о унапређењу потрошачких права у ери нових тржишних изазова.
Пројекат је реализован уз помоћ Градске управе за привреду града Новог Сада, а потпомогнут од Министарства унутрашње и спољне трговине Републике Србије.
По речима предавача старији грађани се највише жале на рачуне за комуналне услуге, на продају робе (техничка роба за домаћинство, лекови, козметика) путем разних промоција, на услуге мобилних оператера, на туристичке аранжмане и излете итд.
Чест им је проблем неусклађеност купљене робе која је неопходна старијој популацији као што су одећа, обућа, прехрамбени производи, неки лекови и препарати и сл.
Предавачи су истакли да се све већи број наших суграђана јавља и обраћа Удружењу „Просперитет“ за помоћ.
То су старија лица, претежно пензионери, као и лица са нижим примањима, категорија грађана којима је неопходна стручна помоћ у остваривању права и заштите потрошача.
Слађана Аничић Илић