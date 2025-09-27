scattered clouds
14°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДАВАЊЕ О НОВИМ ТРЖИШНИМ ИЗАЗОВИМА Старијима потребна помоћ у остваривању права заштите потрошача

27.09.2025. 09:50 09:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Аутор и дружење пензионера Новог Сада
Фото: Аутор и дружење пензионера Новог Сада

Удружење пензионера града Новог Сада, заједно са Удружењем за заштиту права потрошача „Просперитет“, организовало је недавно предавање о унапређењу потрошачких права у ери нових тржишних изазова.

Пројекат је реализован уз помоћ Градске управе за привреду града Новог Сада, а потпомогнут од Министарства унутрашње и спољне трговине Републике Србије.

По речима предавача старији грађани се највише жале на рачуне за комуналне услуге, на продају робе (техничка роба за домаћинство, лекови, козметика) путем разних промоција, на услуге мобилних оператера, на туристичке аранжмане и излете итд. 

Чест им је проблем неусклађеност купљене робе која је неопходна старијој популацији као што су одећа, обућа, прехрамбени производи, неки лекови и препарати и сл.

Предавачи су истакли да се све већи број наших суграђана јавља и обраћа Удружењу  „Просперитет“ за помоћ.  

То су старија лица, претежно пензионери, као и лица са нижим примањима, категорија грађана којима је неопходна стручна помоћ у остваривању права и заштите потрошача.

Слађана Аничић Илић

удружење пензионера
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај