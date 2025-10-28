clear sky
Предавање новинара и публицисте Милорада Вукашиновића на тему „Професор Чосудовски (I)“ на Јутјуб каналу КЦНС

28.10.2025. 09:01 09:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
кцнс
Фото: Принтскрин YouTube КЦНС

Предавање новинара и публицисте Милорада Вукашиновића на тему „Професор Чосудовски (I)“ можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС-а.

Трибина је посвећена личности и делу истакнутог интелектуалца и канадског економисте професора Чосудовског. 

Како Вукашиновић истиче, Чосудовски је антиглобалиста, истраживач југословенске кризе и критичар доктрине неограниченог војног интервенционизма. Идеја је да у првом делу излагања аутор говори о његовим погледима на глобализацију, светску економију, идеологију неолиберализма и новог светског поретка.

предавање кцнс
