ПРЕМИНУО ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПРВИ ДОНЕО ЕУРОКРЕМ У СРБИЈУ Јован Томовић преминуо у 93. години

Фото: pixabay.com

Привредни маг из Горњег Милановца, Јован Томовић преминуо је у 93. години живота. Остаће упамћен као човек који је својим знањем и искуством прменио ток привредног развоја у општини Горњи Милановац.

- Ураво сам примио тужну вест да нас је напустио господин Јован Томовић. Господин Томовић је оставио дубок траг у Горњем Милановцу, а поред чињенице да је био председник општине, остаће упамћен и по томе да је у време највећег привредног раста Горњег Милановца успео да доведе чувеног “Гандола” у Горњи Милановац и да по њиховој лиценци отпочне производња “Еурокрема”. Нека му је вечна слава, рекао је за РИНУ председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

Јован Томовић рођен је у Коштунићима. Основну школу завршио је у Брајићима, малу матуру у чачанској гимназији, Средњу економску започео у Чачку а завршио у Крагујевцу. Вишу економску школу завршио је у Београду.

Свој радни век најдуже проводи у ПИК-у Таково у Горњем Милановцу, као генерални директор (1960—1985). Био је на челу спољнотрговинског предузећа Центроцооп у Београду (1985—1990), затим директор фирме Мобеx у Београду (1990—1996), након чега је седам година руководио својом фирмом Тоја.

Значајну улогу имао је и у друштвенополитичком животу општине Горњи Милановац, те је у два мандата био потпредседник општине и један мандат председник општине. Био је и републички посланик.

ПИК преминуо еурокрем
