ПРЕТЕШКА ШКОЛСКА ТОРБА ОШТЕЋУЈЕ КИЧМУ Ево колико смеју да буду тешки ранчеви школараца
Почетак школске године, поред узбуђења и треме, доноси и бригу родитеља како спаковати ђачки ранац, јер од тога зависи не само организованост детета, већ и његово здравље, држање и осећај самосталности.
Претежак ранац може да оптерети кичму, изазове болове и умор, док лоша организација ствари ствара додатну збрку и нервозу. Стручњаци упозоравају да тежина ђачког ранца за прваке не би смела да прелази 3 килограма, а родитељи из године у годину сведоче да су торбе њихове деце знатно теже него што би смеле да буду.
Kако паковати књиге у ђачки ранац
У ранац ђак треба да ставља само свеске и књиге које су му потребне за тај дан, али никако ујутро, пре школе, јер ће нешто заборавити, већ унапред, натенане, према распореду.
Kод деце која имају сколиозу, неравномеран распоред тежине доводи до већег оптерећења једне стране кичменог стуба. Паковање књига и свезака такође мора да прати одређени распоред.
"Најпре се стављају највеће и најтеже књиге, а потом се ређају мање и лакше књиге, свеске и перница на крају. Ако дете носи патике и опрему за физичко ставите их са спољне стране као и флашицу са водом. Научите дете да тако пакује ранац и чешће проверавајте садржај ранца како бисте све непотребне ствари, које дете може да ставља у ранац, правовремено одстранили", рекла је раније за "Блиц" Александра Kрстић, дипломирани физиотерапеут.
Савети за правилно паковање:
- теже књиге стављајте ближе леђима
- мање предмете напред попут ужине на врх
- опрему за физичко спакујте у посебној торби
- увек проверите тежину ранца
Највећа дозвољена маса уџбеника у основној школи рачуна се према следећој формули: (недељни фонд предмета/укупан недељни фонд обавезних предмета) множи се са килажом уџбеника
Такође се прописује и највећа допуштена маса уџбеника:
- за ученике од 1. до 4. разреда основне школе износи 3 килограма
- за ученике 5. и 6. разреда 4 килограма
- за ученике 7. и 8. разред 5 килограма
Псхолози саветују да није поента да родитељи све спакују и само предају детету ранац, већ да то учине заједно са дететом.