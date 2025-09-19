clear sky
ПРОВЕРИТЕ РАЧУНЕ Данас леже новац за ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ ГРАЂАНА

19.09.2025. 08:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik/I. R.

Исплата социјалних давања и накнада за август почиње данас, 19. септембра 2025. године.

Новац ће бити уплаћен за више категорија социјалних давања и накнада за месец август: социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица, за издржавање корисника на породичном смештају, дечијег додатка и родитељског додатка, права из борачко-инвалидске заштите.

Такође, креће исплата и накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец август, остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец август.

исплата накнаде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
