БАЧУЛОВ У ЦЕНТРУ СКАНДАЛА КОЈИ ПОТРЕСА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ! Медицински радници му дотурили телефон за време нереда у Београду

04.11.2025. 12:35 12:55
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
1
Фото: Prinscreen YouTube NovaS/ Canva / Ilustracija

Миша Бачулов нашао се у центру новог скандала који потреса Клинички центар Србије

Поједини медицински радници са одељења за кардиологију Клиничког центра Србије су, како се сумња, у недељу 2. новембра у више наврата осумњиченом Миши Бачулову који је ту хоспитализован, наводно омогућили коришћење службеног мобилног телефона.

Сумња се да је користио службене телефоне здравствених радника како би, како пишу медији, "координирао нападе на полицију испред Скупштине Србије и покушај свргавања легитимних власти у земљи".

У МЗ/УКЦС за "Блиц" нису могли ништа да коментаришу док се истражне радње не заврше, али су нам незванично рекли да је у питању "скандалозно понашање појединих здравствених радника и да се очекује да, чим све околности буду утврђене, они буду најстроже санкционисани".

Миша Бачулов је у петак ухапшен под сумњом да је хтео да је са још два лица лажира своје тровање и да за то оптужи председника државе и актуелну власт, али је у томе спречен.

Погледајте снимке на којима се чује да Бачулов, наводно, планира своје тровање пред комеморативни скуп у Новом Саду који је одржан 1. новембар.

Миша Бачулов се, иначе, налази у болници због тегоба на које се жалио након хапшења. Још увек се чека његово саслушање.

 

Блиц

Вести Политика
