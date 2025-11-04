(ВИДЕО, ФОТО) ЕВО КАКО ФУНКЦИОНИШЕ НОВИ СИСТЕМ КОНТРОЛЕ НА ГРАНИЦИ СА МАЂАРСКОМ Путницима из Србије праве електронске досијее СТВАРАЈУ СЕ ГУЖВЕ И ТО НА ОВИМ ПРЕЛАЗИМА
Грађани Србије који путују у Мађарску од прошле недеље пролазе кроз нову процедуру на граници.
Мађарска полиција им прави електронске досијее са биометријским подацима, а дугачке колоне на прелазима постале су свакодневица.
Нови улазно-излазни систем Европске уније (ЕЕС) ступио је на снагу 28. октобра у осам часова ујутру, најпре на граничном прелазу Томпа-Келебија. Од данас, 4. новембра, систем је проширен и на гранични прелаз између Мађарске и Србије Реске-Хоргош.
Мађарска гранична полиција сада сваком путнику из Србије прави електронски досије који садржи податке из пасоша, фотографију лица и отиске четири прста десне руке. Процедура не одузима пуно времена, а путници се упозоравају да треба рачунати на додатно чекање на граници.
До 11. новембра нови систем биће уведен на свим преосталим друмским, железничким и речним прелазима између две земље.
Из Генералног конзулата Мађарске у Суботици поручују да се измене не односе на путнике који поседују мађарску личну карту или пасош - они путују као и до сада. Исто важи и за грађане Европске уније који прелазе границу са пасошима својих земаља.
Нова правила на снази су само за држављане трећих земља, што значи да ће сваки прелазак границе за српске путнике убудуће бити пропраћен електронском регистрацијом.