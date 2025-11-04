clear sky
СТИГЛИ У МЕЉАК Више хиљада дочекало Србе који пешаче са КиМ ка Новом Саду ДО САДА ПРЕШЛИ ОКО 220 КИЛОМЕТАРА

04.11.2025. 20:06 20:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Танјуг

Више хиљада људи дочекало је у Мељаку групу од 200 Срба који већ седми дан пешаче ка Новом Саду на велики народни скуп против блокада, а међу којима су пешаци с Косова и Метохије, али и из централне Србије, Рашке, Краљева, Чачка, Горњег Милановца, Љига, Лазаревца.

Они су у Барајево ушетали са транспарентом “Срби са КиМ за Србију против блокада”, а дочекао их је почасни шпалир са бакљама, спектакуларан ватромет, честитке и речи подршке за њихов подвиг, док су им домаћини припремили и послужење да се окрепе после десетина пређених километара данас.

Младен Марковић из Лепосавића захвалио је на прелепом дочеку у име целе групе.

"На овај пут смо кренули да пружимо подршку нашој држави Србији и председнику Александру Вучићу, да покажемо да се залажемо за мир и слогу, да се не делимо. Из дана у дан има нас све више, тренутно нас има нас око 200. Прешли смо око 220 километара до сада", рекао је Марковић.

Нагласио је да имају јасан циљ и велику жељу да наставе и истрају.

Фото: Танјуг

"На путу наилазимо на добре људе, добре домаћине који нам дају велику подршку и они су нам једна велика снага. Још једном, велико хвала на овом прелепом дочеку и живела Србија", поручио је Младен из Лепосавића.

Председник општине Барајево Братољуб Станисављевић захвалио је мештанима што су у великом броју дочекали пешаке - хероје.

"Даћемо и ми подршку и прикључити им се у наредним корацима како бисмо истрајали у борби за насу Србију и председника Вучића. Свака част момцима, прешли су много колометара, да су живи и здрави", пожелео је Станисављевић.

Пешаци са КиМ и из централне Србије већ сутра настављају поход ка Новом Саду, где ће бити одржан велики народни скуп против блокада.

 

Срби косово и метохија пешачење Нови сад
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
