clear sky
21°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВИ ДАН ШКОЛЕ, У КЛУПАМА 740.000 ЂАКА Ученици добили и ПЕТИ РАСПУСТ Ево кад је време за паузу и колико ће трајати

01.09.2025. 08:04 08:24
Пише:
Дневник
Извор:
Tелеграф
Коментари (0)
школа
Фото: Илустрација/ Canva

Нова школска година почиње данас, а међу 530.000 основаца је и 65.000 првака.

Како је речено Тан‌југу у Министарству просвете, у средњу школу полази 240.000 ђака, од којих 62.000 у прву годину.

На језицима националних мањина наставу ће похађати 27.000 ученика основних и 8.800 ученика средњих школа у Србији.

Тачан број ученика биће познат до краја септембра, након што школе унесу податке о ученицим у есДневник, наводе из Министарства просвете.

Пролећни распуст почиње 10. априла, а завршава се 14. априла 2026.

Сретењски распуст долази у право време, тачно на половини другог полугодишта. То је савршен тренутак да се ученици и наставници одморе и освеже пре него што почне финална фаза школске године. До тада се већ накупи стреса од тестова, писмених задатака и свакодневних обавеза, па неколико слободних дана долази као спас.

Мање празничне гужве

За разлику од зимског и пролећног распуста, који се често поклапају са великим празницима (Нова година, Ускрс), Сретење је идеално за путовања без великих гужви. Цене аранжмана су обично ниже, а места за одмор нису претрпана.

Сезона зимских спортова

Средина фебруара је ударни термин за зимске спортове. Температуре су и даље ниске, има довољно снега, а многи скијашки центри су на врхунцу сезоне. То га чини савршеним за породице које желе да проведу неколико дана на планини и уживају у активностима на снегу.

Време за ментално здравље

Кратки предах омогућава ученицима и наставницима да се посвете себи. Могу да се опусте, проведу време с породицом и пријатељима, или једноставно одспавају и напуне батерије. То доприноси бољем менталном здрављу и смањује ризик од сагоревања (бурноут).

школа
Извор:
Tелеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај