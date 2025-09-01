ПРВИ ДАН ШКОЛЕ, У КЛУПАМА 740.000 ЂАКА Ученици добили и ПЕТИ РАСПУСТ Ево кад је време за паузу и колико ће трајати
Нова школска година почиње данас, а међу 530.000 основаца је и 65.000 првака.
Како је речено Танјугу у Министарству просвете, у средњу школу полази 240.000 ђака, од којих 62.000 у прву годину.
На језицима националних мањина наставу ће похађати 27.000 ученика основних и 8.800 ученика средњих школа у Србији.
Тачан број ученика биће познат до краја септембра, након што школе унесу податке о ученицим у есДневник, наводе из Министарства просвете.
Пролећни распуст почиње 10. априла, а завршава се 14. априла 2026.
Сретењски распуст долази у право време, тачно на половини другог полугодишта. То је савршен тренутак да се ученици и наставници одморе и освеже пре него што почне финална фаза школске године. До тада се већ накупи стреса од тестова, писмених задатака и свакодневних обавеза, па неколико слободних дана долази као спас.
Мање празничне гужве
За разлику од зимског и пролећног распуста, који се често поклапају са великим празницима (Нова година, Ускрс), Сретење је идеално за путовања без великих гужви. Цене аранжмана су обично ниже, а места за одмор нису претрпана.
Сезона зимских спортова
Средина фебруара је ударни термин за зимске спортове. Температуре су и даље ниске, има довољно снега, а многи скијашки центри су на врхунцу сезоне. То га чини савршеним за породице које желе да проведу неколико дана на планини и уживају у активностима на снегу.
Време за ментално здравље
Кратки предах омогућава ученицима и наставницима да се посвете себи. Могу да се опусте, проведу време с породицом и пријатељима, или једноставно одспавају и напуне батерије. То доприноси бољем менталном здрављу и смањује ризик од сагоревања (бурноут).