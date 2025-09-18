ПРВО ТОПЛОТНИ ТАЛАС, А ОНДА КИША, КОШАВА И ГРМЉАВИНА Ево када долази освежење
Септембарски дани носе променљиво време, али љубитељи сунца имају разлога за радост.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), ујутру ће још бити свеже, док ће дневне температуре током дана постепено расти.
У петак нас после хладног јутра очекује претежно сунчано време и топлије температуре. Ветар ће бити слаб до умерен, западни и северозападни, најнижа температура кретаће се од 5 до 14 °С, а највиша дневна од 25 до 29 °С.
За викенд и почетком следеће седмице претежно сунчано време наставља се уз свеже јутра, док ће дневне температуре наставити да расту и поново ће достићи вредности око, па и мало изнад 30 °С. У недељу и понедељак у кошавском подручју дуваће умерен југоисточни ветар, а на југу Баната очекује се умерен и јак.
Друга половина следеће седмице носи мање освежење: време ће бити променљиво уз пад температура и тек понегде, углавном на северу земље, уз краткотрајну кишу или пљускове са грмљавином.