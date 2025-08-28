РАСТЕ БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД ЗАПАДНОГ НИЛА У СРБИЈИ Ево шта о свему каже "Батут"
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” објавио је најновији епидемиолошки извештај о грозници Западног Нила на територији Републике Србије. Према подацима ажурираним 24. августа, у 34. недељи надзора, регистровано је 27 случајева обољења код људи.
Расте број оболелих
Случајеви су забележени у 11 округа широм земље. Највећи број оболелих пријављен је у Јужнобачком округу и Граду Београду, са по седам регистрованих случајева. Следе Јужнобанатски са три случаја, док су Средњобанатски и Моравички округ пријавили по два. По један случај забележен је у Поморавском, Подунавском, Рашком, Браничевском, Шумадијском и Западнобачком округу.
Међу оболелима доминирају мушкарци (15 случајева), а просечна старост пацијената износи 66 година.
Грозница Западног Нила у Европи
Поред Србије, случајеви грознице Западног Нила у овој сезони регистровани су и у неколико држава Европске уније и Европске економске заједнице, укључујући Грчку, Италију, Румунију, Француску, Бугарску, Мађарску, Шпанију и Албанију.
Ово сезонско обољење преноси се убодом зараженог комарца, а главни преносилац вируса је врста Цулеx пипиенс, која је распрострањена у нашем поднебљу. Сезона трансмисије обично траје од јуна до новембра.
Kако се заштити?
Kако би се смањио ризик од заразе, надлежне институције препоручују грађанима да примењују мере личне заштите од убода комараца:
Kористите репеленте на откривеним деловима тела.
Носите одећу дугих рукава и ногавица, по могућности светле и комотне.
Избегавајте боравак напољу у сумрак и зору, када су комарци најактивнији.
Kористите заштитне мреже на прозорима и вратима.
Смањите број комараца у својој околини исушивањем извора стајаће воде (саксије, канте, бачве и сл.).
Уколико приметите било какве симптоме који су компатибилни са овом болешћу, одмах се јавите изабраном лекару.