РАСТЕ БРОЈ ТУРИСТА У СРБИЈИ Двоструко више гостију неко пре деценију, ево где највише долазе

26.09.2025. 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
златибор
Фото: РИНА - Златибор

БЕОГРАД: У Србији је прошле године забележено 4,43 милиона долазака туриста а 2014. године тај број је износио 2,19 милиона, објавио је данас Републички завод за статистику, поводом Светског дана туризма који се обележава 27. септембра.

Када је о ноћењима реч, лане их је регистровано 12,66 милиона а 2014. године 6,08 милиона.

Од укупног броја ноћења, у Београду је остварено 29,3 одсто, у Војводини 15,7 одсто, Шумадији и Западној Србији 37,8 одсто а у Јужној и Источној Србији 17,2 одсто.

У градовима је регистровано 7,16 милиона ноћења, од чега највише у Београду - 51,8 одсто, у планинским центрима 2,90 милиона, највише на Златибору - 42,0 одсто а у бањама 2,55 милиона, од чега скоро четвртина, прецизније 24,5 одсто у Врњачкој Бањи.

врњачка бања
Фото: Дневник (А. Савановић) - Врњачка Бања

Што се тиче ноћења страних туриста, предњачили су Руси са 10,2 одсто а следе Турци са 9,9 одсто.

Туристи из Кине и Хонг Конга остварили су 6,6 одсто од окупног броја ноћења страних туриста, из Босне и Херцеговине 6,2 а из Немачке 4,8 одсто.

