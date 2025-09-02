РАЗРЕШЕНА ДЕКАНКА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ Ево ко ће бити на месту в.д. декана
02.09.2025. 19:25 19:32
Савет Медицинског факултета Универзитета у Београду разрешио је данас дужности деканку тог факултета Татјану Симић, сазнаје Танјуг.
Савет је донео одлуку да ће на месту вршиоца дужности декана тог факултета бити професорка Наташа Милић.
Милић је професор на Катедри за медицинску статистику и информатику Медицинског факултета и управник Института за медицинску статистику и информатику.
Симић је за деканку Медицинског факултета изабрана у мају прошле године, а редовни је професор на Катедри за медицинску и клиничку биохемију.