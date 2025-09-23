few clouds
РЕСТОРАН СРПСКЕ ХРАНЕ У ОКВИРУ ЕКСПА У ОСАКИ ОЦЕЊЕН КАО НАЈБОЉИ Ево шта хвале посетиоци и критичари ресторана

23.09.2025. 14:45 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
hrana
Фото: TANJUG/NIKOLA ROGAN/unsplash.com/Ilustracija

Према најпопуларнијем јапанском порталу за претрагу ресторана "Табелог", ресторан у Павиљону Србије на Експу Осака-Кансаи заузео је друго место међу свим ресторанима унутар Експа, док је међу ресторанима страних павиљона оцењен као најбољи.

Ова престижна оцена представља изузетан успех за Србију и њен наступ на светској изложби, с обзиром на велику конкуренцију и гастрономски богату понуду земаља из целог света. 

Посетиоци и критичари хвале аутентичне укусе, квалитет састојака и врхунску презентацију српских специјалитета, а посебно одушевљење изазвали су традиционална јела.

Ресторан је осмишљен као спој модерне интерпретације националне кухиње и срдачног угоститељског духа по којем је Србија позната. Уживање у храни употпуњено је и пажљиво осмишљеним амбијентом, инспирисаним српском традицијом.

Ово признање додатно потврђује да српска кухиња има значајно место на светској гастро-мапи, али и да квалитет, аутентичност и гостопримство препознају и најзахтевнији међународни гости.

Српски павиљон освојио је и две званичне награде организатора Експа: за Најбољи мали павиљон и за Најбољу технолошку интеграцију.

Србија на другом месту

Тонкатсу - 3.55
Србија - 3.34
Пауланер Имбисс - 3.31
Оисхи! Германy - 3.29
Малезија - 3.27
Манеки - 3.23
Мизусора - 3.22
Француски хлеб - 3.21
Малта - 3.20
Ткусумо Удон - 3.18
Ове награде потврђују не само квалитет садржаја, већ и иновативан приступ у представљању Србије свету.
 

експо јапан
Вести Друштво
