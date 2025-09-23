РЕСТОРАН СРПСКЕ ХРАНЕ У ОКВИРУ ЕКСПА У ОСАКИ ОЦЕЊЕН КАО НАЈБОЉИ Ево шта хвале посетиоци и критичари ресторана

Ова престижна оцена представља изузетан успех за Србију и њен наступ на светској изложби, с обзиром на велику конкуренцију и гастрономски богату понуду земаља из целог света.

Посетиоци и критичари хвале аутентичне укусе, квалитет састојака и врхунску презентацију српских специјалитета, а посебно одушевљење изазвали су традиционална јела.

Ресторан је осмишљен као спој модерне интерпретације националне кухиње и срдачног угоститељског духа по којем је Србија позната. Уживање у храни употпуњено је и пажљиво осмишљеним амбијентом, инспирисаним српском традицијом.

Ово признање додатно потврђује да српска кухиња има значајно место на светској гастро-мапи, али и да квалитет, аутентичност и гостопримство препознају и најзахтевнији међународни гости.

Српски павиљон освојио је и две званичне награде организатора Експа: за Најбољи мали павиљон и за Најбољу технолошку интеграцију.

Србија на другом месту

Тонкатсу - 3.55

Србија - 3.34

Пауланер Имбисс - 3.31

Оисхи! Германy - 3.29

Малезија - 3.27

Манеки - 3.23

Мизусора - 3.22

Француски хлеб - 3.21

Малта - 3.20

Ткусумо Удон - 3.18

Ове награде потврђују не само квалитет садржаја, већ и иновативан приступ у представљању Србије свету.

