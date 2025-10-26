heavy intensity rain
12°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РХМЗ УПОЗОРИО Ове делове Србије очекују велике количине падавина данас и сутра КИША ЋЕ ЛИТИ КАО ИЗ КАБЛА

26.10.2025. 07:17 07:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Дневник/Р. Хаџић

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за подручје јужне и југоисточне Србије на већу количину падавина за данас и сутра, 26. и 27. октобра.

До понедељка ујутро на југу и југоистоку Србије очекује се већа количина падавина, у већини места од 20 до 40 mm, а понегде и до 70 mm кише.

На Дунаву низводно од Новог Сада и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.

 

киша пљускови киша РХМЗ
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај