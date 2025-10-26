РХМЗ УПОЗОРИО Ове делове Србије очекују велике количине падавина данас и сутра КИША ЋЕ ЛИТИ КАО ИЗ КАБЛА
26.10.2025. 07:17 07:19
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за подручје јужне и југоисточне Србије на већу количину падавина за данас и сутра, 26. и 27. октобра.
До понедељка ујутро на југу и југоистоку Србије очекује се већа количина падавина, у већини места од 20 до 40 mm, а понегде и до 70 mm кише.
На Дунаву низводно од Новог Сада и на Тиси код Титела водостаји ће се наредних дана кретати око и нешто испод ниских пловидбених нивоа.