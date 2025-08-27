ДЕЦИ МЛАЂОЈ ОД 14 ГОДИНА НЕ ДОЗВОЛИТИ ДА ИХ ВОЗЕ
РОДИТЕЉИ, ПАЖЊА! Електрични тротинети могу бити фатални за децу АБС: ТО СУ ВОЗИЛА КОЈА ЗАХТЕВАЈУ ЗРЕЛОСТ
Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) упутила је снажан апел свим родитељима да не купују електричне тротинете деци млађој од 14 година, јер ова возила нису намењена деци тог узраста, нити су безопасна забава, већ возила која захтевају зрелост, концентрацију, као и разумевање и поштовање саобраћајних правила.
Како је истакнуто, од почетка примене нових законских прописа у септембру 2023. године, до краја 2024. године, у Србији су се догодиле 144 саобраћајне незгоде са учешћем лаког електричног возила, у којима је једна особа смртно страдала, 131 лице повређено, укључујући и 27 деце, иако им је управљање оваквим возилима законски забрањено. Најмлађа повређена особа било је дете узраста од свега осам година, преноси Танјуг.
АБС упозорава да се велики број незгода догађа већ током прве вожње, када деца немају никакво искуство у управљању нити процени ризика. Како је наведено, само 2,2 одсто возача тротинета поштује сва прописана правила, заштитну кацигу носи сваки четврти возач, иако она смањује ризик од повреда главе за чак 44 одсто, а само сваки пети возач користи светлоодбојни прслук, који је обавезан на коловозу, као и ноћу.
Последице су повреде главе, лица, кичме, удова, које су трајне, а понекад и фаталне. Само у првој половини 2025. године повређено је чак 39 особа, од чега деветоро деце - петоро деце у својству возача и четворо у својству путника. Агенција за безбедност саобраћаја подсећа да је Законом о безбедности саобраћаја на путевима јасно дефинисано да је превоз другог лица на лаком електричном возилу строго забрањен. АБС истиче да су електрични тротинети возила, јасно дефинисана Законом, која захтевају прописану минималну старосну границу, употребу кациге, кретање одређеним површинама и потпуну концентрацију у саобраћају. Како је наглашено, један тренутак неопрезности може довести до тешких повреда, трајног инвалидитета или чак губитка живота.
Агенција за безбедност саобраћаја наглашава да због свих наведених разлога родитељи не треба да купују електричне тротинете деци млађој од 14 година јер они нису спремни да безбедно процењују ризике у саобраћају.
- Ако ваше дете већ испуњава старосну границу прописану законом: обавезно му обезбедите заштитну кацигу, пратите где, када и како вози, учите га одговорности и поштовању саобраћајних правила - наведено је у саопштењу.
АБС наглашава да је безбедност деце приоритет и да не треба правити компромисе. Агенција за безбедност саобраћаја припремила је детаљан и практичан извештај – брошуру, намењен свима који користе или размишљају о куповини лаког електричног возила. Брошура садржи анализу светских искустава и поређење законских решења, преглед прописа који важи у Србији, препоруке за безбедну употребу тротинета, упутство за издавање налепнице која потврђује техничку исправност возила и тест знања намењен младима и родитељима.