clear sky
17°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕПТЕМБАРСКИ ТОПЛОТНИ ТАЛАС Првог дана јесени температура до 33 степена АЛИ НЕ У СВИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ

22.09.2025. 07:21 07:24
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Србији ће данас, после прохладног јутра, током дана бити сунчано и веома топло за овај период године, па ће највиша дневна температура износити од 29 до 33 степена.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), ујутро ће бити прохладно, нарочито у југозападној, јужној и источној Србији, с најнижом температуром од осам до 20 степени Целзијуса. 

У току дана биће сунчано и веома топло за овај период године, с ветром слабим и умереним, у кошавском подручју повремено јаким, јужним и југоисточним, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.

И у Београду ће бити сунчано и топло уз умерен, повремено јак југоисточни ветар, док ће најнижа температура бити од 14 до 20, а највиша око 32 степена. 

У уторак (23. септембра) биће претежно сунчано, јутро ван кошавског подручја прохладно, а током дана веома топло за последњу декаду септембра са максималном температуром од 29 до 33 степена.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај