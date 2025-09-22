СЕПТЕМБАРСКИ ТОПЛОТНИ ТАЛАС Првог дана јесени температура до 33 степена АЛИ НЕ У СВИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ
У Србији ће данас, после прохладног јутра, током дана бити сунчано и веома топло за овај период године, па ће највиша дневна температура износити од 29 до 33 степена.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), ујутро ће бити прохладно, нарочито у југозападној, јужној и источној Србији, с најнижом температуром од осам до 20 степени Целзијуса.
У току дана биће сунчано и веома топло за овај период године, с ветром слабим и умереним, у кошавском подручју повремено јаким, јужним и југоисточним, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и са ударима олујне јачине.
И у Београду ће бити сунчано и топло уз умерен, повремено јак југоисточни ветар, док ће најнижа температура бити од 14 до 20, а највиша око 32 степена.
У уторак (23. септембра) биће претежно сунчано, јутро ван кошавског подручја прохладно, а током дана веома топло за последњу декаду септембра са максималном температуром од 29 до 33 степена.