СЈАЈНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ Фондација Конрад Аденауер дели стипендије ОВО СУ УСЛОВИ, А ЕВО КОЛИКО ИЗНОСЕ

15.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
студенти
Фото: freepik ilustarcija

Немачка Фондација Конрад Аденауер (КАС) додељује стипендије сваке године друштвено или политички ангажованим и надареним студентима завршних година факултета, постдипломцима и докторантима, држављанима Републике Србије који студирају у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве је 20. август 2025. године, а уколико сте заинтересовани морате испунити неколико услова.

Право на стипендију могу остварити студенти од 3. године студија као и постдипломци и докторанти

Доња граница просека на студијама је 8.5

Добро знање енглеског или немачког језика

Старосна граница кандидата је до 30 година старости у тренутку кандидовања

Кандидат не сме бити у сталном радном односу

Рок за подношење пријаве биће увек благовремено објављен на нашем сајту

Студенти који буду изабрани у ужи круг, биће позвани на разговор (на српском и енглеском језику) са члановима комисије за доделу стипендије

Стипендија износи 150 еура месечно, исплаћује се у динарској противвредности у трајању од 12 месеци

Поред финансијске подршке стипендистима је омогућена додатна едукација кроз различите активности у организацији Фондације Конрад Аденауер

За све ближе информације о стипендијама можете се обратити Катарини Пешић на мејл - [email protected].

