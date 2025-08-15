СЈАЈНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ Фондација Конрад Аденауер дели стипендије ОВО СУ УСЛОВИ, А ЕВО КОЛИКО ИЗНОСЕ
Немачка Фондација Конрад Аденауер (КАС) додељује стипендије сваке године друштвено или политички ангажованим и надареним студентима завршних година факултета, постдипломцима и докторантима, држављанима Републике Србије који студирају у Републици Србији.
Рок за подношење пријаве је 20. август 2025. године, а уколико сте заинтересовани морате испунити неколико услова.
Право на стипендију могу остварити студенти од 3. године студија као и постдипломци и докторанти
Доња граница просека на студијама је 8.5
Добро знање енглеског или немачког језика
Старосна граница кандидата је до 30 година старости у тренутку кандидовања
Кандидат не сме бити у сталном радном односу
Рок за подношење пријаве биће увек благовремено објављен на нашем сајту
Студенти који буду изабрани у ужи круг, биће позвани на разговор (на српском и енглеском језику) са члановима комисије за доделу стипендије
Стипендија износи 150 еура месечно, исплаћује се у динарској противвредности у трајању од 12 месеци
Поред финансијске подршке стипендистима је омогућена додатна едукација кроз различите активности у организацији Фондације Конрад Аденауер
За све ближе информације о стипендијама можете се обратити Катарини Пешић на мејл - [email protected].