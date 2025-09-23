few clouds
СКОК ОД СЕДАМ МИЉА! СРБИЈА ДОБИЈА СВОЈ ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ Београдска железничка станица постаје као Орсеј у Паризу! Гради се и Природњачки музеј ПОД ЗЕМЉОМ, радови на акваријуму почињу у недељама пред нама

23.09.2025. 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
радови
Фото: Скриншот Информер

Стара железничка станица у Београду добија нову намену- постаје Историјски музеј Србије!

Зграда старе Главне железничке станице у Београду, из 1884. године, озбиљно је страдала током светских ратова, а након радова који су у току, постаће један од шест нових музеја које наша држава добија до ЕКСПА 2027.

У Историјском музеју Србије наћи ће се и поставка посвећена Немањићима, која креће са Светим Симеоном и Светим Савом.

Радови су дубоко под земљом, а отвара се могућност да се отвори подземни улаз који би изашао у Карађорђеву улицу и био би за засебне изложбе.

Све ће бити готово за годину и по дана

Гради се нови Природњачки музеј, на делу парка Ушће, и то под земљом! То значи да нема сече стабала, а све ће се радити по еколошким стандардима. 

У наредним недељама у престоници ниче још једна атракција- појавиће се темељи  великог акваријума.

Најављена је и коначна реконструкција Музеја ваздухопловства. Градиће се још два велика комплекса у оквиру овог музеја, где ће бити већа изложба авиона.
 

музеј Београд историјски музеј србије експо 2027
Дневник
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
