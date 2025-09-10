ШКОЛСКЕ ЗОНЕ ПУНЕ БАХАТИХ ВОЗАЧА Преко 4.000 прекршаја за само недељу дана
БЕОГРАД: За првих недељу дана акције "Школа", коју спроводи Управа саобраћајне полиције са циљем очувања безбедности деце у саобраћају, откривено је 4.195 саобраћајних прекршаја у зонама школа, од чега чак 2.303 због прекорачења брзине, рекао је данас потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, активно учествују у акцији "Школа", која се традиционално реализује током септембра месеца, са циљем повећања безбедности најмлађих учесника у саобраћају, рекао је он за Тањуг. "У периоду од 1. до 7. септембра, у акцији је било ангажовано укупно 1.784 полицијска службеника.
У оквиру превентивних активности одржано је 16 предавања о безбедности саобраћаја у 25 школа, којима је присуствовало 513 деце", рекао је потпуковник Стевић. Истовремено, саобраћајна полиција је интензивно контролисала саобраћај у зонама школа и том приликом открила укупно 4.195 саобраћајних прекршаја, од чега чак 2.303 због прекорачења брзине, навео је он.
"Посебно забрињава податак да је 40 возача управљало возилом у зони школе под дејством алкохола или психоактивних супстанци. Од тога шест возача имало је више од 1,20 мг/мл алкохола у крви, два возача преко 2,00 мг/мл, односно били су у потпуном стању алкохолисаности, четири возача су била под дејством наркотика. Због наведених прекршаја, укупно је 12 лица задржано у протеклих седам дана", рекао је потпуковник Стевић.
Министарство унутрашњих послова апелује на све возаче да покажу највиши степен одговорности, посебно у зонама школа, где је неопходно максимално поштовање саобраћајних прописа како би се заштитили животи и здравље најмлађих, нагласио је потпуковник Стевић.