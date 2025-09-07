СКУПИ ПРИВАТНИ ЧАСОВИ Већ се прича о припрема за малу матуру које коштају 75.000, а ЕВО КОЈЕ СУ БЕСПЛАТНЕ ОПЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО УЧЕЊЕ

Неки су додуше већ у том моду, неки ће кампањски, али на родитељским састанцима и по друштвеним мрежама већ се увелико се спомињу допунске наставе, али и припреме за малу матуру која је тек у јуну.

Многи родитељи већ од првих ђачких дана децу шаљу на приватне часове - да ли је то једино и корисно решење, али и шта све можете да добијете бесплатно.

Из године у годину, све више родитеља одлучује да своју децу шаље на приватне часове јер сматрају могу бити корисни за учење и боље савладавање школског градива. Међутим, Марица Живковић, психотерапеуткиња упозорава да таква пракса може довести до смањења самосталности и способности деце да се суоче са изазовима у учењу.

- То је нешто што није тако корисно за децу јер они треба у свом окружењу заједно са својим родитељима да науче индивидуално да уче. Приватни часови су корисни за децу ако нека градива нису добро усвојила на часу у школи, желе да поправе оцену, па је детету потребно појашњење - каже Живковић у разговору за "Блиц".

Фото: Илустрација/ Canva

Да ли ићи на приватне часове стално

Мишљење многих родитеља је да би дете, поготово у вишим разредима, требало да пошаљу на приватне часове још и на почетку школске године због оних предмета које важе за проблематичне.

- Није добро да аутоматски шаљемо дете на приватни час, пре него што смо видели његове способности - да он нешто сазна, научи, да пита неког другара, да пита можда и тог наставника нешто додатно. Овамо га ми по аутоматизму шаљемо код професора да му то све сажима и објасни. То није добро, деца више не активирају своје способности, већ знају "аха, ја не морам да мислим, отићи ћу тамо и неко ће нешто да ми покаже" - упозорава Живковић.

Када почети са припремом за малу матуру

Нова генерација осмака следеће године, у јуну, полагаће малу матуру, а многим родитељима је припрема за полагање овог теста већ сада приоритет број један. Као ни приватни часови који се у просеку крећу између 1.000 и 2.000 динара, овај издатак није мали за родитеље. А судећи по неким огласима на које смо наишли припрема се креће од 32.000 динара за један предмер, за два од 51.000 до 59.000 динара, а за сва три 75.000 динара.

- За већину деце рекла бих да је сад рано да крену да се спремају, није то факултет, то је мала матура, то су нека знања која су већ ту. Стога, најбоље је да крену негде од другог полугодишта да се спремају интензивније. До тада би већ требало да прикупе књиге, да виде шта и како да спремају, да имају идеју, како и шта би требало да се учи, које области да покрију, да нађу неке претходне тестове, значи неке припремне радове да ураде - саветује Живковић за "Блиц".

Уместо скупих приватних часова, постоје бесплатне опције

Уместо одласка на приватни час, постоје и приватне опције. Тако у свакој основној школи обавезно се организује допунска и додатна настава, па ученици могу ту добити помоћ.

Фото: Илустрација/ Canva

Листа бесплатних опција:

Допунска и додатна настава у школи - организује у свакој школи, минимум једном недељно, на часу код предметног наставника, што је и најбоља опција

Пратите и објаве ваше општине, јер и оне често организују бесплатну припрему за малу матуру

РТС Планета (Моја школа) - сви онлајн часови у време епидемије короне снимљени су и подељени по лекцијама за све предмете

Инстаграм, YouTube и блогови професора



- Увек сам за такве опције јер активирају код деце неке друге способности. То је исто важна вештина коју дете треба да развије. На пример способности самопоуздања, интересовања, одговорности, учења неких нових ствари. Важно је да у све то буду укључени родитељи, да уче заједно јер то јача њихову повезаност - саветује она.

Приватни часови - мач са две оштрице

Приватни часови, каже она, нису увек само питање новца, већ и питање односа који се ствара са дететом.

- Родитељи често мисле да су тиме што децу пошаљу на приватне часове урадили оно што је до њих. Воде се мишљу "ја ћу ти дати, иди тамо, иди вамо, учи". Не интересују се више од тога и крајњих резултата, а и ако се интересују, опет нису укључни. У том смисли то је доста сервирана прича код већине деце. Тако добијамо генерације деце која више не иду на приватне часове у вишим разредима како је некада била пракса, често су то били часови математике, хемије, физике. Данас иду и на језике, на скоро све могуће предмете некада - каже Живковић за "Блиц".