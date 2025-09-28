overcast clouds
СЛАВИ СЕ СВЕТИТЕЉ НИКИТА, ВЕОМА ПОШТОВАН КОД СРБА: Постоји веровање за овог свеца

28.09.2025. 07:53
Српска православна црква и њени верници данас обележавају Светог великомученика Никиту.

Свети Никита је родом од Гота, ученик епископа Теофила Готског, који је учествовао на Првом Васељенском Сабору.

Када кнез Готски Атанарик поче мучити хришћане, тада Свети Никита стаде пред кнеза и изобличи га због безбоштва и нечовечности. Мучен страшним мукама Никита све јаче исповедаше веру Христову и мољаше се Богу с благодарношћу.

И имаше ум непрестано уздигнут и удубљен у Бога, а на прсима под оделом држаше икону Свете Богородице са превечним Младенцем Христом, стојећег и држећег крста у рукама Својим. Ову икону носио је Свети Никита зато што му се Света Богородица јавила и утешила га.

Најзад мучитељ баци Христовог војника у огањ, у коме Свети мученик издахну, али тело његово оста неповређено од огња. Друг његов Мариан пренесе његово тело из Готске земље (Влашка и Бесарабија) у Киликију у град Мопсуест, где сагради цркву Светог Никите и положи у њу чудотворне мошти мученикове.

Пострадао и прославио се 372. године.

Српски обичајни календар каже да је данас, с обзиром на то да су последњи септембарски дани, крајње време за припремање зимнице.

 

