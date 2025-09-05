СЛАВИМО ДВА ВЕЛИКА СВЕТИТЕЉА И ОДАНИЈЕ УСПЕНИЈА Дан за молитву и обраћање Богородици за мир, здравље и заштиту
Данас, 5. септембра, православна црква прославља два велика светитеља – светог свештеномученика Иринеја, епископа Лионског, и светог мученика Лупа, а обележава се и Оданије Успенија Пресвете Богородице.
Свети Иринеј, епископ Лионски
Живео је у 2. веку и важи за једног од најзначајнијих отаца и учитеља Цркве. Сав свој живот посветио је борби против гностицизма – учења које је претило да наруши чисто и истинско хришћанско веровање. Његов значај за Цркву у 2. веку може се упоредити са улогом светог Атанасија Великог у 4. веку, када се борио против аријанизма.
Свети Иринеј је многе избавио из паганског идолопоклонства и јеретичких заблуда, а на крају и сам страдао за Христа – посечена му је глава у време цара Севера. Својом жртвом заслужио је венац мученика и вечно поштовање верних.
Свети Луп
Овај светитељ живео је у 3. веку, у време цара Аурелијана. Иако роб, био је слободан у вери и храбро је разбијао идоле, због чега је изазвао гнев многобожаца. Када су похрлили на њега са мачевима, догодило се чудо – они су се у заносу почели међусобно сећи.
Луп је тада, желећи да не умре некрштен, упутио молитву Богу, и с неба се на њега излила вода којом је био крштен пред свима. Након тога добровољно је предао себе мучитељима. И поред тешких мука, није пристао да се одрекне Христа, па је 275. године посечен мачем. Његов гроб убрзо је постао место исцељења и утехе за многе вернике.
Оданије Успенија
Данас се завршава и празновање Успенија Пресвете Богородице, једног од највећих празника посвећених Мајци Божијој. Верници овај дан доживљавају као завршетак свечане прославе њеног успенија и посебну прилику за молитву и обраћање Богородици за мир, здравље и заштиту.