СПЦ СЛАВИ СВЕТЕ МУЧЕНИКЕ КАРПА И ПАПИЛА Помолите се данас за здравље и љубав ОВО ЈЕ МОЛИТВА

26.10.2025.
Дневник
Kurir.rs
svetac praznik crkva
Фото: Pixabay.com

Српска православна црква и њени верници данас обележавају Свете мученике Карпа и Папила.

Карп беше епископ Тијатирски а Папила ђакон. Родом беху из Пергама, где најзад и пострадаше за веру Христову од опаког намесника Валерија, а у време царовања Декијева. Веза их Валерије за коње и отера у Сард, где их баци на љуте муке, но ангел Божји јави им се, исцели их од рана и укрепи. 

Слуга Карпов Агатодор следоваше с великом жалошћу своме господару, док и њега не узеше на мучење. По том их Валерије понова веза за коње и из Сарда довуче у Пергам. 

Када Карпа светог везаше за дрво и толико шибаше, да му све тело у ране претворише и крв његова потоком земљу напоји, насмеја се св. Карп усред тих страшних мука. Када га питаху, зашто се смеје, одговори св. мученик, да виде небеса отворена и Господа где седи на престолу, са херувимима и серафимима унаоколо.

Приликом мучења Папиле, овај св. мученик молитвом исцели једног човека, слепог у једно око. И многи видевши вероваше у Христа Господа. Вргнути пред зверове мученици осташе неповређени. Када их бацише у пећ огњену, то виде Агатоника, сестра Папилина, па и она ускочи у огањ. Но огањ их не опали. 

Најзад их све мачем посекоше, 251. год. И тако после добрих подвига примише венац славе у царству Христовом. 

Молитва за данашњи празник 

"Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше."

 (Kurir.rs)

спц светац
Kurir.rs
Дневник
