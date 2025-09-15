СПЦ И ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ СВЕТОГ МАМАНТА Чудотворац и заштитник НАЈМЛАЂИХ
Српска православна црква и верници данас обележавају празник Светог мученика Маманта, светитеља који је још од давнина поштован због своје непоколебљиве вере и исцелитељских моћи.
Његове мошти вековима су извор утехе и помоћи онима који пате, а народ верује да управо на данашњи дан молитва упућена овом светитељу доноси духовни мир и заштиту од болести.
Веровања и обичаји везани за Светог Маманта
Према предању, Свети Мамант је био дете које је још у најранијим годинама показало чврсту веру. Његова прва изговорена реч била је "Мама", због чега је и добио име. Живот му је био испуњен страдањима, али и чудесним догађајима - веровало се да су га чак и дивље звери слушале док је живео у самоћи на планини.
Народ традиционално на данашњи празник упућује молитве за здравље деце, јер се сматра да Свети Мамант посебно штити најмлађе. Многи верници посте и одлазе у цркву да се помоле за мир у породици и исцељење болесних. Такође, у неким крајевима постоји обичај да се на данашњи дан не започињу нови послови, већ се време посвети молитви и унутрашњем миру.
Молитва Светом Маманту
Посебно се истиче тропар који се чита у част Светог Маманта, а верује се да доноси исцељење и Божју помоћ:
"Мученик Твој, Господе, Мамант, у страдању своме је примио венац непропадљив од Тебе, Бога нашега, јер, имајући помоћ Твоју, победио је мучитеље и срушио немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше."
Заштитник слабих и болесних
Свети Мамант се у народу поштује као заштитник слабих, болесних и прогоњених. Његов живот и мученичка смрт подсећају вернике на снагу вере и истрајности. Многи и данас верују да молитва овом светитељу може ублажити бол, помоћи у тешким искушењима и донети снагу за превазилажење животних препрека.