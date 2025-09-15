scattered clouds
14°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СПЦ И ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ СВЕТОГ МАМАНТА Чудотворац и заштитник НАЈМЛАЂИХ

15.09.2025. 07:17 07:20
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
svetac praznik crkva
Фото: Pixabay.com

Српска православна црква и верници данас обележавају празник Светог мученика Маманта, светитеља који је још од давнина поштован због своје непоколебљиве вере и исцелитељских моћи.

Његове мошти вековима су извор утехе и помоћи онима који пате, а народ верује да управо на данашњи дан молитва упућена овом светитељу доноси духовни мир и заштиту од болести. 

Веровања и обичаји везани за Светог Маманта

Према предању, Свети Мамант је био дете које је још у најранијим годинама показало чврсту веру. Његова прва изговорена реч била је "Мама", због чега је и добио име. Живот му је био испуњен страдањима, али и чудесним догађајима - веровало се да су га чак и дивље звери слушале док је живео у самоћи на планини.

Народ традиционално на данашњи празник упућује молитве за здравље деце, јер се сматра да Свети Мамант посебно штити најмлађе. Многи верници посте и одлазе у цркву да се помоле за мир у породици и исцељење болесних. Такође, у неким крајевима постоји обичај да се на данашњи дан не започињу нови послови, већ се време посвети молитви и унутрашњем миру.

Молитва Светом Маманту

Посебно се истиче тропар који се чита у част Светог Маманта, а верује се да доноси исцељење и Божју помоћ: 

"Мученик Твој, Господе, Мамант, у страдању своме је примио венац непропадљив од Тебе, Бога нашега, јер, имајући помоћ Твоју, победио је мучитеље и срушио немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше." 

Заштитник слабих и болесних

Свети Мамант се у народу поштује као заштитник слабих, болесних и прогоњених. Његов живот и мученичка смрт подсећају вернике на снагу вере и истрајности. Многи и данас верују да молитва овом светитељу може ублажити бол, помоћи у тешким искушењима и донети снагу за превазилажење животних препрека. 

(Telegraf.rs)

светац Српска православна црква
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај