ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ДАН ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ Тробојка нас спаја СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА, ПОНОСА И ТРАДИЦИЈЕ
Данас се слави Дан српског јединства, слободе и националне заставе, а председник Србије Александар Вучић честитао је из Осаке где борави у вишедневној посети.
"Данас са поносом обележавамо дан који нас подсећа на оно што нас повезује - јединство, слободу и нашу тробојку. Наша застава је симбол сећања, традиције и будућности коју градимо заједно. Нека нас овај дан инспирише да чувамо заједништво, будемо поносни на своје корене и преносимо вредности слободе и јединства на генерације које долазе", наводи се у честитки.
Током посете председник Вучић присуствоваће званичној церемонији представљања Националног дана Србије у Осаки у оквиру Светске изложбе Expo Осака 2025, након чега ће обићи павиљоне Републике Србије и Јапана.
Током боравка у Токију, председник Вучић састаће се и са председником Владе Јапана Шигеру Ишибом, а посету Јапану Вучић ће завршити учешћем на Презентацији инвестиционог потенцијала Републике Србије, којој ће присуствовати и представници великих јапанских компанија.