scattered clouds
15°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА, ПОНОСА И ТРАДИЦИЈЕ

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ДАН ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ Тробојка нас спаја СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА, ПОНОСА И ТРАДИЦИЈЕ

15.09.2025. 07:27 07:38
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Vučić
Фото: Screenshot Instagram / buducnostsrbijeav

СРБИЈА СЛАВИ ДАН ЈЕДИНСТВА И СЛОБОДЕ Тробојка нас спаја

Данас се слави Дан српског јединства, слободе и националне заставе, а председник Србије Александар Вучић честитао је из Осаке где борави у вишедневној посети. 

"Данас са поносом обележавамо дан који нас подсећа на оно што нас повезује - јединство, слободу и нашу тробојку. Наша застава је симбол сећања, традиције и будућности коју градимо заједно. Нека нас овај дан инспирише да чувамо заједништво, будемо поносни на своје корене и преносимо вредности слободе и јединства на генерације које долазе", наводи се у честитки.

Током посете председник Вучић присуствоваће званичној церемонији представљања Националног дана Србије у Осаки у оквиру Светске изложбе Expo Осака 2025, након чега ће обићи павиљоне Републике Србије и Јапана. 

Током боравка у Токију, председник Вучић састаће се и са председником Владе Јапана Шигеру Ишибом, а посету Јапану Вучић ће завршити учешћем на Презентацији инвестиционог потенцијала Републике Србије, којој ће присуствовати и представници великих јапанских компанија. 

(Telegraf.rs)

дан заставе Александар Вучић
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај